Piazza San Domenico, ecco il presidio fisso di volontari, protezione civile e polizia

Prato, 29 novembre 2024 - Sarà aperto a metà dicembre ilinSandelle associazioni diato eOltre edi Stato per il progetto "Con Voi in centro" varato dall'Amministrazione comunale per aumentare il decoro nel centro storico e i servizi di prossimità, in collaborazione con laMunicipale, l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Nazionale delladi Stato e l'Associazione diato eOltre: la sede, all'angolo traSane via Convenevole da Prato, è stata presentata stamani dalla sindaca Ilaria Bugetti, dal vicesindaco Simone Faggi, l'assessore al Centro Storico Diego Blasi, il Comandante dellaMunicipale Marco Maccioni, il presidente dell'associazione Oltre Paolo Corti, il presidente dell'associazione nazionaledi Stato Gruppo Prato Mario Albanese, i proprietari del fondo e Carlo Aiazzi del Comitato San