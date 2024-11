Lettera43.it - Parigi, Notre-Dame vicina alla riapertura: le immagini e la visita di Macron

La cattedrale diaprirà di nuovo le porte a fedeli e turisti dal 7 dicembre, a più di cinque anni e mezzo dall’incendio del 15 aprile 2019. Ma la cattedrale restaurata ha svelato oggi in anteprima il suo nuovo volto restaurato al presidente francese Emmanuel, inal cantiere prossimochiusura.EN DIRECT Dernière visite de chantier de la Cathédralede Paris avant sa réouverture. https://t.co/aDDLtJgtro— Élysée (@Elysee) November 29, 2024Le prime parole di: «È sublime»«È sublime»: queste le prime parole didopo essere entrato nella ‘nuova’di.Un momento delladi(X).«Questa è la cattedrale come non l’abbiamo mai vista», ha detto da parte sua l’arcivescovo di, Laruent Ulrich, accompagnando il presidente transalpino.