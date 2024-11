Parcheggi per i lavori in Darsena, "Nemmeno uno per disabili"

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 29 novembre 2024 – "L'iniziativa è buona, ma andrebbe completata": queste le parole di un cittadino, Mario, che in una lettera indirizzata alla redazione de ilfaroonline.it in merito aimessi a disposizione in, nel mentre che proseguono iper il restyling completo dell'area.Talisono stati infatti inseriti per limitare il disagio durante il cantiere come annunciato ieri: "Faccio seguito al comunicato stampa sui posti auto provvisori fatti sulla, – si legge ancora – facendo notare che non è stato fatto neanche uno per persone contà. L'iniziativa è buona, ma andrebbe completata pensando anche a chi ha difficoltà motorie".