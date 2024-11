Nazionale femminile | l’Italia pronta al test con la Germania

Leggi su Sportface.it

Lacorre veloce verso l’esame di maturità con la, che chiuderà lo straordinario 2024 della squadra di Andrea Soncin. Lunedì al Ruhrstadion di Bochum (ore 20.30, diretta su Rai Sport) andrà in scena l’undicesima gara dell’anno, caratterizzato finora da tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte senza conseguenze, che non hanno impedito alle Azzurre di centrare il primo posto nel girone di qualificazione a Euro 2025.Conquistato a luglio il pass per il torneo continentale e archiviate le amichevoli con Malta e Spagna, il percorso di crescita delpasserà ora dai 90? con la corazzata tedesca, un crashdavanti a più di 15mila spettatori che il gruppo cercherà di superare a pieni voti prima di proiettarsi sulla Nations League che inizierà a febbraio e sull’Europeo in programma a luglio.