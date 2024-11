Napolipiu.com - Napoli, tre colpi a gennaio: Manna ha scelto gli obiettivi. Svelata la verità su Fagioli | Esclusiva

Il ds azzurro al lavoro per rinforzare la rosa di Conte: nel mirino un difensore, un esterno sinistro e un vice Lukaku. Nicolòaccostato al? Secondo quanto raccolto indapiu.com, non trova riscontro l’indiscrezione lanciata da Tuttosport. Il centrocampista della Juventus, non rientra nei piani del club azzurro.Il direttore sportivo Giovanni, in sinergia con Antonio Conte, ha individuato altre priorità per il mercato di. Glisono chiari: un difensore centrale, un esterno sinistro e un attaccante come alternativa a Lukaku.Per la difesa, il nome in cima alla lista è Ardian Ismajli dell’Empoli, seguito da tempo. Non è da escludere però un’opportunità dal mercato internazionale, con Kiwior dell’Arsenal che potrebbe rappresentare la sorpresa.