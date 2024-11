Napolipiu.com - Napoli: la squadra a cena col sorriso, il retroscena che fa sognare i tifosi

Gli azzurri si sono ritrovati da J Contemporary Japanese per una serata di gruppo. Presente anche l’infortunato Mazzocchi prima della trasferta di Torino.Ilsi compatta a tavola in vista dei prossimi impegni. Come rivelato da Repubblica, nella serata di ieri, giovedì 28 novembre 2024, laazzurra si è ritrovata al completo nel rinomato ristorante J Contemporary Sushi nel cuore del centro città per unadi gruppo.Un momento di condivisione che testimonia il ritrovato spirito di, con la presenza di quasi tutti gli elementi della rosa, incluso Pasquale Mazzocchi nonostante l’infortunio che lo tiene ancora ai box. Secondo quanto emerge dalle pagine del quotidiano, nello spogliatoio è tornata l’armonia e i giocatori hanno colto l’occasione dellaper rinsaldare il patto di gruppo in vista della corsa Champions.