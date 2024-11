Sport.quotidiano.net - Modena, tabù ’Martelli’. L’unica vittoria nel 1969

Ilnello stadio. Il Martelli di Mantova, dove domani pomeriggio alle 17.15 i gialli saranno di scena senza gli squalificati Defrel e Santoro, è infatti uno dei terreni di gioco dove i canarini hanno raccolto meno nella loro storia ultracentenaria. Se non si tiene conto del torneo di guerra del 1944, infatti, quello che alla fine diede ai vigili del fuoco di La Spezia uno scudetto mai entrato nell’albo d’oro (in quella competizione i gialli vinsero in terra virgiliana 1 a 3), ilnelle ventuno gare giocate a Mantova, la prima il 28 ottobre 1919, ha raccolto una sola, contro undici pareggi e ben nove sconfitte. L’unico hurrà canarino al Martelli è oltretutto assai distante nel tempo, pochi mesi prima che l’uomo mettesse piede sulla luna: era infatti l’11 maggioquando Iseppi e Rubens Merighi ribaltarono il vantaggio mantovano siglato da Rosito.