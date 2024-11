Secoloditalia.it - Minacce e botte al marito: codice rosso e braccialetto elettronico per una moglie violenta di Giulianova

applicato stavolta per una donna che aveva un atteggiamento violento e abusante nei confronti del: accade in provincia di Teramo, dove i carabinieri disu disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, hanno eseguito la misura cautelare nei confronti di una 62enne abruzzese.Per la donna è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento al, con l’applicazione del, a carico dellache alla fine di ottobre, per futili motivi, ha aggredito con un coltello da cucina ilconvivente. L’uomo è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale die poi dimesso con pochi giorni di prognosi. In quella circostanza, la donna è stata denunciata per maltrattamenti e lesioni, mentre a favore delè stato attivato il ‘’.