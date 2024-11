Lanotiziagiornale.it - L’Italia si ferma contro la Manovra: oggi lo sciopero generale di Cgil e Uil

Dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità alle poste, dal commercio agli statali fino alla giustizia: lodiproclamato dae Uillacoinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati. Salvi solo i treni. Mentre sui trasporti lo stop peserà a metà, proprio a seguito della precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. La mobilitazione in questo caso viene ridotta a 4 ore per il trasporto pubblico locale, aereo e marittimo.e Uil si preparano dunque a scendere in piazza per protestarela legge di Bilancio. I sindacati chiedono di aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.La giornata disarà accompagnata da diverse manifestazioni territoriali, 43 le piazze in tutta Italia.