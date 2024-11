Ilrestodelcarlino.it - Le garanzie più comuni nel contratto di locazione

Neldi, lesono strumenti fondamentali per tutelare il locatore da eventuali inadempimenti del conduttore, come il mancato pagamento del canone o eventuali danni all’immobile. Le forme di garanzia piùsono la cauzione, la fideiussione, la fideiussione bancaria e la polizza assicurativa. Fattori che possono orientare la scelta sono il tipo die la disponibilità del conduttore. La cauzione è una somma che il conduttore versa al locatore all’inizio del, solitamente pari a due o tre mensilità del canone. Viene trattenuta dal locatore come copertura per danni o insolvenze e deve essere restituita alla fine del, previa verifica del corretto adempimento di tutte le obbligazioni da parte del conduttore. La fideiussione è un impegno di un terzo (il fideiussore) a pagare il debito del conduttore nel caso in cui quest’ultimo risulti inadempiente.