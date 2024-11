Ilgiorno.it - La morte di Ramy e le rivolte, la Lega organizza un presidio al Corvetto. Rischio disordini

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 29 novembre 2024 – Ildellaè in programma alle 18 di oggi, venerdì 29 novembre in piazzale Ferrara, al. Titolo: "Emergenza seconde generazioni: Milano abbandonata dal sindaco Sala". Alla manifestazione è stata annunciata ufficialmente la presenza del segretario provinciale Samuele Piscina, dell'europarlamentare Silvia Sardone, il capogruppo del Carroccio a Palazzo Marino Alessandro Verri e i consiglieri di Municipio 4. Parla Neda, la fidanzata di: “Era un ragazzo d’oro. Per lui vogliamo giustizia e verità, non violenza” All'iniziativa era atteso anche il leader del partito e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ma non dovrebbe esserci, stando a quanto risulta al momento. Il flash mob arriva a pochi giorni dalla notte di guerriglia urbana scatenata da una settantina di ragazzi dopo ladiElgaml nello schianto di un TMax guidato da un amico in fuga da una pattuglia dei carabinieri.