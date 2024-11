Gaeta.it - La crisi degli infermieri: il grido d’allerta di Giuseppe Remuzzi al Forum Risk Management

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore della sfida sanitaria contemporanea, glioccupano un ruolo cruciale sia negli ospedali che nel Servizio Sanitario Nazionale. Esprimere la loro importanza è fondamentale in un contesto in cui la carenza di personale e le condizioni di lavoro rappresentano problematiche sempre più gravi. Durante il, che si è svolto ad Arezzo dal 26 al 29 novembre,, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, ha lanciato un appello accorato alla comunità sanitaria.La precarietà della professionesticaha evidenziato come il lavorosi trovi a una svolta critica, sottolineando che “senzanon c’è ospedale”. La pressione a cui sono sottoposti i professionisti del settore supera il normale limite, con turni prolungati e scarsa disponibilità di ferie, situazione che porta a un deterioramento della loro salute e, di conseguenza, a una difficoltà crescente nel fornire assistenza di qualità.