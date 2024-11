Liberoquotidiano.it - Ita Airways-Lufthansa, via libera dall'Ue: nasce il più grande gruppo europeo

Dopo una lunga trattativa, finalmente ci siamo. L'Unione europea ha dato il viaalle nozze tra Ita. L'ok definitivo è arrivato entro la scadenza del mandato della prima Commissione europea a guida Ursula von der Leyern. Ora manca soltanto il closing: l'operazione si aggira intorno agli 829 milioni di euro. "Dopo MPS anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l'ultimo miglio", ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Margrethe Vestager della squadra Antitrust, ha approvato gli impegni stabiliti dal Mef e dal colosso tedesco per garantire la tutela della concorrenza, che era parte dell'intesa politica raggiunta lo scorso 3 luglio. L'Ue ha ritenuto che i contratti siglati "soddisfano i criteri pertinenti di indipendenza da, Mef e Ita".