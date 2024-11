Ilrestodelcarlino.it - Inps, il rendiconto sociale: "Le donne devono poter avere figli e fare carriera con parità salariale"

di Francesca Chilloni La fotografia di una società e di un sistema economico in profondo mutamento, in bilico sì ma che ancora tiene nonostante inverno demografico, fuga di lavoratori qualificati e crisi del manifatturiero. Una foto presentata ieri dall’provinciale tramite il2023, in un convegno in cui sono intervenuti i dirigenti regionali e provinciali dell’Istituto e, tra gli altri, la prefetta Cocciufa, il presidente della Provincia Zanni, il direttore di Unindustria Vanes Fontana e la segretaria di Cisl Emilia centrale Rosamaria Papaleo. "L’segue le persone dalla nascita alla pensione, è un modello di Statoda difendere ma dobbiamo adeguare le nostre capacità al nuovo mondo più competitivo – ha detto il presidente regionale Mauro Chiarini –. Reggio è territorio con radici solidali dove si sono investite energia e intelligenza per creare ricchezza per sé e per chi verrà dopo.