Thesocialpost.it - Imane Khelif, alla fine Angela Carini sbotta furiosa: “Mi hanno tradita”

, 26 anni, pugile della Nazionale italiana, torna al centro dell’attenzione dopo mesi di silenzio, pronta a competere ai campionati italiani di boxe a Seregno dal 3 all’8 dicembre. In un’intervista a Repubblica, ha raccontato il suo periodo di pausa, segnato da riflessione e rinnovata determinazione. «Non sono mai andata via», ha spiegato. Leggi anche:Georgia, scontri tra polizia e manifestanti pro-UeCosa ho fatto«Ho solo deciso di allontanarmi un po’, di dedicarmimia famiglia, al mio ragazzo, alle persone che mi amano davvero. Ora sono carica: sarà il ring a parlare per me, come sempre. Ogni incontro è una storia nuova, e gli Assoluti ne scriveranno una nuova pagina».Il pianto dopo la sconfittaha ricordato un momento drammatico: il pianto in ginocchio dopo una sconfitta importante.