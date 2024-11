Ilnapolista.it - Il Napoli ha il sesto attacco del campionato, l’ultimo tra le prime sei (Gazzetta)

Ladello Sport evidenzia la necessità deldi Conte del migliorare la fase offensiva. Ilsi aspettano di più dai suoi esterni Politano e Kvaratskhelia.Politano e Kvaratskhelia si sono messi in mostra più per il lavoro di coperture e sacrificioScrive il quotidiano:“Sistemata la fase difensiva, Antonio sta mettendo mano a quella offensiva: iloggi ha ildel, ma anchese guardiamo allesei della classifica. Ed è lì che bisogna migliorare adesso, per continuare a viaggiare ad alta quota“.Lasottolinea la necessità “di riaccendere la fantasia degli esterni offensivi. Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia si sono messi in mostra più per il lavoro di coperture e sacrificio che per le invenzioni sulla trequarti offensiva“.