Iodonna.it - Grande attesa per la seconda stagione di "Squid Game" e per la trasposizione del romanzo "Cent'anni di solitudine". Ma anche il film tratto da "Il treno dei bambini" di Viola Ardone

Dicembre è il mese del Natale e su Netflix non potevano mancare tantie serie tv a tema natalizio. A cominciare da Storia di Maria, dove viene raccontata la fuga della Vergine e di Giuseppe per salvare il loro piccolo Gesù. Spazio peròal divertimento, per esempio con la popstar Sabrina Carpenter e il suo special A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter tutto da cantare e ballare. “2”: giochi più crudeli, il misterioso Front Man e un eroe contro il sistema nel trailer Netflix X Leggi› Com’è “: la sfida” di Netflix? Esagerato: dai colori al pathos per le finte morti Laè tuttavia per ladella fortunatissima serie, eper la la prima parte delladididi Gabriel García Márquez.