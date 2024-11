Oasport.it - Federica Brignone allontana la pressione: “La favorita non sono di certo io”

Si sposta in Nord America la Coppa del Mondo di sci alpino, che nel fine settimana vedrà andare in scena due gare tecniche del settore femminile: domani si terrà il gigante, mentre domenica è previsto lo slalom. Alla vigilia della prova tra le porte larghe hanno parlato al sito federale, Marta Bassino ed il DT dell’Italia, Gianluca Rulfi.indosserà il pettorale di leader della specialità dopo la vittoria di Soelden: “A Copper abbiamo svolto un superlavoro su scorrevolezza e velocità, con soli due giorni di gigante. Purtroppo a Killington le condizioni della neve nonideali, le temperaturealte e c’è poca neve. Non sappiamo cosa troveremo, ma sarà così per tutte, quindi non ciscuse“.L’azzurra ha vinto sulla Superstar nel 2018: “Sto sciando abbastanza bene, la donna da battere noncertamente io, so solo che la mia gara sarà contro il tempo e non contro le avversarie.