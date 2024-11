Oasport.it - F1, Norris in pole position nella Sprint del Qatar. Piastri 3° davanti alle Ferrari, si complica il Mondiale costruttori

Landochiude il venerdì di Lusail conquistando laper ladel Gran Premio del2024, valevole come penultimo round stagionale deldi Formula Uno. Bilancio oltremodo positivo in ottica campionatoper la McLaren, che ha piazzato Oscarin terza posizione subitospdella Mercedes di George Russell (eccellente 2° dopo il trionfo di Las Vegas) e soprattuttodi Carlos Sainz e Charles Leclerc, 4° e 5° in griglia.La Scuderia di Maranello dovrà inventarsi qualcosa di speciale domani e soprattuttogara lunga per limitare i danni in classifica generale rispetto al team di Woking, su una pista che esalta i punti di forza della MCL38, per tenere accesa una fiammella di speranza in attesa di giocarsi tutto nell’ultimo appuntamento dell’anno ad Abu Dhabi tra una settimana.