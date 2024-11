Sport.quotidiano.net - Dura lex sed lex. Arbitri nel mirino dei violenti. Pene più severe

Nitti * Quest’anno in Serie A (e non solo) sono tanti i gravi errori del tutto incomprensibili dei direttori di gara e dei “varisti”. Tutto ciò non deve mai giustificare però gli atteggiamentinei confronti degli. Da tempo sono state approvate le modifiche agli articoli 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva per l’inasprimento delle sanzioni a carico di tesseratinei confronti di. Raddoppiate leper chi aggredisce un arbitro, previsti punti di penalizzazione alle società se gli atti sono commessi da propri dirigenti (nel lodigiano stop fino al termine della stagione per un tesserato di un club di Terza Categoria). Poi ci sono i procedimenti penali con 3 recenti sentenze di condanna per aggressioni adnei campionati dilettanti. E’ stato condannato dal tribunale di Cagliari per lesioni personali aggravate un assistente di parte, nel corso di una gara di Prima Categoria Sarda, che ha colpito una ragazza arbitro con uno schiaffo, dopo averla pesantemente insultata, a seguito della convalida della seconda rete del vantaggio della squadra di casa e dopo l’espulsione per linguaggio offensivo del capitano.