Dilei.it - Don Matteo 14, tra Giulia e il Capitano scatta la scintilla. Scena da brividi

La sesta puntata di Don14, andata in onda su Rai 1 giovedì 28 novembre, ha lasciato tutti col fiato sospeso, perché finalmente trae ilMartini sembra essereta la. L’ha persino capito la PM Vittoria Guidi che il suo ex sta per dimenticarla. Intanto, cresce l’attesa (e la protesta) tra i telespettatori per sapere come evolverà “l’intesa” tra la sorella di Don Massimo e il capo di Cecchini.Don14, è un trionfo continuoLa puntata del 28 novembre di Don14 ha segnato un altro trionfo della serie di Rai 1 in fatto di ascolti. Alla fiction va il podio di trasmissione più vista del giovedì sera, un risultato che in effetti ha raggiunto in tutte le puntate, ma questa volta è riuscita ad alzare ulteriormente lo share. Il segreto? Una trama ricca di colpi diche non angosciano ma fanno bene e permettono di trascorrere qualche ora piacevole davanti alla tv.