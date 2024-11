Gaeta.it - Corteo a Napoli contro la precarietà: sciopero generale di Cgil e Uil in corso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, il clima si accende con ilche ha preso il via da Piazza Mancini e che rappresenta loindetto dalle sigle sindacalie Uil. Questa mobilitazione di oggi è una risposta alle attuali difficoltà economiche e lavorative che molti cittadini stanno affrontando. I manifestanti si dirigeranno verso Piazza Matteotti, attraversando ilUmberto e via Guglielmo Sanfelice, dove si terrà il comizio finale.Le ragioni delloIl, che prevede un partecipato pertra le strade della città, è stato indetto per protestarele scelte politiche legate alla manovra di bilancio. I sindacatie Uil stanno chiedendo cambiamenti significativi per garantire sicurezza e diritti ai lavoratori. Le istanze segnalate dai rappresentanti sindacali comprendono, in particolare, l’introduzione di misure concrete per contrastare lache colpisce molti giovani e meno giovani, avvalendosi di una rappresentanza intergenerazionale che motiva la necessità di una ristrutturazione delle politiche occupazionali.