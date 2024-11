Ilrestodelcarlino.it - Confabitare, appello al governo Zanni: “Acceleri sul Piano casa”

Bologna, 29 novembre 2024 – “Rigeneriamo: quale futuro per le nostre città”. Per due giorni Bologna è la capitale del dibattito sullaall’interno del Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency, dove ieri si è svolta la prima giornata della convention di, collocando così la città delle Due Torri come punto focale della disputa nazionale sull’immobiliare. Aperto al pubblico, il tavolo ha avuto esperti di rilievo nei campi tecnico, politico e sociale. “La rigenerazione è fondamentale per il nostro Paese. Ilsul”, apre il presidente nazionale di, Alberto. In una corsa contro il tempo messo a disposizione per il proprio intervento, hanno parlato di periferie anche i senatori Marco Lisei (“Strategico è il tema delle periferie, vanno riqualificate”), Roberto Rosso (“Le periferie al centro del fondo nazionale di rigenerazione urbana”) e Marco Lombardo (“Per agire a livello europeo dobbiamo muoverci prima a livello nazionale”).