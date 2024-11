Ilgiorno.it - Con il paracadute appeso a uno sperone. Così si era salvato

COLICO (Lecco) Dave, quel 16 marzo di ormai due anni e mezzo fa, era al suo battesimo del volo sull’M 346. Giampaolo doveva insegnargli a pilotare quel mezzo affinché poi lui a sua volta potesse addestrare i piloti di altre aeronautiche militari sullo stesso tipo di aeromobile. Dave era nella parte anteriore del cockpit, la cabina di pilotaggio, Gianpaolo in quella posteriore, perché gli allievi siedono davanti come quando i piloti sono soli al comando. I due sono decollati alle 11 dalla pista di Venegono, su cui si affaccia lo stabilimento della Leonardo, poi il volo verso la “cross border area“, uno spazio aereo transfrontaliero tra Italia e Svizzera riservato ad attività di addestramento. Come previsto dal piano di volo, una volta ultimati i test, i due piloti stavano tornado alla base, ma alle 11.