Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il vice Theo Hernandez arriva dall’Empoli. Il profilo

Leggi su Dailymilan.it

La dirigenza delsi muove sul fronteed è in cerca del: occhio a un giocatore dell’EmpoliPatrick Dorgu sembra un obiettivo fuori portata e adesso la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha messo nel mirino Giuseppe Pezzella per il ruolo di. Filippo Terracciano, infatti, non è mai riuscito a fare il salto di qualità e non fornisce garanzie a mister Paulo Fonseca. Ecco che allora, in casasi sta cercando unche possa prendere il posto del francese in caso di sua assenza.Come riporta la Gazzetta dello Sport, Geoffrey Moncada avrebbe, quindi, messo nel mirino il terzino dell’Empoli Pezzella: si tratta di un giocatore classe 1997 che è tra i punti fermi del club toscano ed è una garanzia per quanto riguarda l’esperienza, visto che vanta un passato tra Atalanta, Parma, Udinese e Lecce.