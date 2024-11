Caivano De RosaFi | Continua la bonifica nel Parco Verde Caivano modello da esportare

Puntomagazine.it - Caivano, De Rosa(Fi): “Continua la bonifica nel Parco Verde, Caivano modello da esportare”

De Rosa: “Questa mattina, neldi, grazie all’ennesimo blitz interforze, sono stati fatti sgomberare coloro i quali avevano occupato abusivamente gli alloggi popolari”“Ancora una volta questo Governo ha dato dimostrazione della presenza vigorosa dello Stato. Questa mattina, neldi, grazie all’ennesimo blitz interforze, sono stati fatti sgomberare coloro i quali avevano occupato abusivamente gli alloggi popolari. Un altro significativo intervento da parte dello Stato, che in quel territorio non solo ci ha messo la faccia, ma lo ha completamente ripulito ed ha epurato il malaffare e la camorra da. Un ringraziamento a tutte le forze dell’Ordine, non solo per l’odierno lavoro, ma per quanto fatto da più di un anno nella cittadina a Nord di Napoli.