Scuolalink.it - Bonus fino a 5.000 euro per le famiglie siciliane: requisiti e modalità di accesso

La Regione Sicilia introduce una 5.000per sostenere lein difficoltà economica. Il Presidente Schifani, con il supporto dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha approvato il provvedimento, che verrà concretizzato entro la fine del 2024. I primi contributi raggiungeranno i beneficiari già nei primi mesi del 2025, offrendo un aiuto concreto in un periodo di persistente crisi economica.per ottenere ilPer accedere al, ledevono presentare un reddito annuo non superiore a 5.000, documentato tramite modello ISEE. La misura prevede anche la disponibilità dei beneficiari a partecipare a lavori di pubblica utilità, in linea con alcune regole del Supporto Formazione e Lavoro. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, ilsiciliano verrà erogato come contributo una tantum.