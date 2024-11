Movieplayer.it - Ben Affleck si riunisce all'ex moglie Jennifer Garner nel Giorno del Ringraziamento per una buona causa

L'ex coppia si è ritrovata per collaborare insieme in una giornata particolarmente speciale. Un evento di beneficenza nel centro di Los Angeles dedicato alle persone in difficoltà, è stata l'occasione per una reunion tra i due ex coniugi Ben, che hanno dedicato ildelai senzatetto della metropoli californiana. Le due star hanno fornito il proprio aiuto insieme altre celebrità di Hollywood e la giornata è stata documentata online con diverse foto dei momenti di felicità tra una consegna e l'altra dei pasti alle persone in difficoltà. Per unaCon retine per capelli e grembiuli con la scritta "I heart the Midnight Mission",e .