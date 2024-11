Puntomagazine.it - Bancarotta fraudolenta e riciclaggio: 5 misure cauteari e sequestro da 20 milioni di euro

Leggi su Puntomagazine.it

ed autoriciclaccio. I sequestri di 25 beni immobili disseminati sul tutto i territorio NazionaleAll’esito di una complessa attività investigativa, svolta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta coordinato da questa Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto nei confronti di cinque soggetti l’applicazione di altrettante ordinanze cautelari per essersi resi responsabili dei reati died auto. Contestualmente è stato, altresì, reso attuativo un, anche nella forma per equivalente, di beni per un valore di circa 20per lo più costituiti da 25 beni immobili, siti sull’intero territorio nazionale, ed in particolare nelle regioni della Puglia, del Lazio, della Toscana, della Lombardia e della Sicilia, nonché da numerose autovetture, anche storiche e di lusso, conti correnti, polizze assicurative e società.