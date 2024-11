Infobetting.com - Augsburg-Bochum (sabato 30 novembre 2024 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Dodicesimo turno di Bundesliga e sfida salvezza in programma con l’che affronta in casa il. I Fuggerstaedter vengono dal derby bavarese perso contro il Bayern Monaco, non senza lottare e cedendo solamente nel finale di gara ad uno stratosferico Kane. Fuori casa la squadra di Thorup continua a stentare e ha fatto appena 1 punti in 5 gare. .InfoBetting: Scommesse Sportive e