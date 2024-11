Gaeta.it - Aggressione a docenti: un padre perde il controllo dopo incontro scolastico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza all’interno di una scuola ha scosso la comunità di Locri. Un docente del Liceo Scientifico Zaleuco è stato aggredito daldi uno studente, innescando un grave allerta su come le dinamiche familiari possano influenzare il climae le relazioni tra famiglie e insegnanti. La situazione ha portato la scuola e le forze dell’ordine a riflettere sulla sicurezza all’interno degli istituti.L’: ricostruzione dei fattiIl fatto è avvenutountra l’insegnante e la madre dello studente, durante il quale il docente ha espresso preoccupazioni riguardo all’andamentodel ragazzo. Questo colloquio è stato considerato necessario per il suo percorso educativo, ma ha scatenato una reazione inaspettata. Ildello studente, furente per le notizie ricevute, si è presentato nella sede del Liceo Scientifico Zaleuco per confrontarsi con il docente.