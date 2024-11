Gaeta.it - Venezia: La lotta per la casa pubblica di fronte a un patrimonio immobiliare inadeguato

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto di crescente domanda di abitazioni a prezzi accessibili,si trova aggiare una crisi abitativa che non accenna a risolversi. La mancanza di alloggi pubblici, unita a una gestione inefficace degli immobili disponibili, sta contribuendo allo spopolamento della città, che oscillano tra turismo e residenza.La situazione degli alloggi pubblici aIldi ATER aè compreso da circa 500 alloggi inutilizzati. Questi sono suddivisi in due categorie: 300 appartamenti destinati al programma ERP , assegnati attraverso bandi pubblici, e 200 riservati al social housing, che offre canoni calmierati a fasce di popolazione in difficoltà.Tuttavia, per rimettere questi immobili sul mercato, è necessaria una somma significativa, stimata in almeno 50 milioni di euro, da investire in ristrutturazioni e adeguamenti.