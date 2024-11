Gamberorosso.it - Un grande street food di pesce di Roma apre al Mercato Trionfale: ecco cosa si mangia al box di Pescatorio

Ognuno festeggia gli anniversari a modo suo. A dieci anni dall’apertura della prima attività, un locale polivalente a metà tra pescheria, gastronomia di mare, dispensa e bistrot disituato in zona Monteverde Nuovo-Colli Portuensi (in tempi più recenti affiancato da un puntosu via Portuense), Ilapproda al, il piùrionale die tra i più ampi d’Europa. Nel box fresco di apertura – il numero 111 – si trovano sia preparazioni pronte “a portar via” fra crudi, cotti e da cuocere, sia i piatti che hanno reso famoso in città questo ristorante multitasking, ma proposti in versione. Per l’occasione è stato creato un prodotto nuovo ed esclusivo, il Mare-tozzo.Un Mare-tozzo da farcire a piacere«È la versione marinara del dolce tipicono riproposto secondo una ricetta personalizzata – spiega Emanuele Smimmo, proprietario e albero maestro delinsieme a Simona Bontà, lui sardo di Sant’Antioco eselezionatore di materie prime, lei chef di lungo corso, anche in hotel cinque stelle, e specializzata in cucina orientale – un maritozzo che abbiamo reso più neutro, eliminando quasi lo zucchero, e con un impasto più morbido».