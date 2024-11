Napolipiu.com - TMW – Napoli, Conte vuole Fagioli: la Juve chiede 30 milioni

Il centrocampista bianconero potrebbe partire a gennaio. Sul giocatore anche Marsiglia, PSG e club inglesi. Ilsi muove sul mercato e punta il mirino su Nicolò. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il centrocampista dellantus sarebbe finito nel radar di Antonio, alla ricerca di rinforzi per la mediana azzurra.Il talento bianconero, che sta trovando poco spazio nella squadra di Allegri, potrebbe lasciare Torino già nella finestra di gennaio. Lantus valuta il cartellino circa 30di euro e prenderebbe in considerazione solo una cessione a titolo definitivo.La concorrenza però non manca. “In Francia c’è il forte interesse dell’Olympique Marsiglia di De Zerbi”, riporta tuttomercatoweb, “e si prevede a breve anche un sondaggio del PSG di Luis Enrique”.