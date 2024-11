Servizi funerari | arriva il disegno di legge per garantire trasparenza e qualità ma il Lazio è ancora fermo

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 28 novembre 2024 – Un momento delicato come il lutto dovrebbe essere accompagnato dachiari, trasparenti e rispettosi delle famiglie colpite. Tuttavia, il settoreo in Italia èsegnato da disparità regionali, lacune normative e difficoltà di accesso ai. A colmare questo vuoto potrebbe essere ildiproposto dal senatore Domenico Matera (FdI), che mira a uniformare la gestione delle attività funebri su tutto il territorio nazionale.Ildiprevede una serie di interventi volti a migliorare l’organizzazione del settoreo:Definizione chiara delle attività funebri: dal trasporto delle salme alla tanatocosmesi, passando per le pratiche burocratiche e l’organizzazione di cerimonie.Istituzione di sale del commiato: strutture più accessibili rispetto alle tradizionali casee, perdignità e rispetto nei riti di commiato.