Seconda giornata in ricordo dei bombardamenti sulla città di Arezzo

, 28 novembre 2024 –edizione dellaindeidi. L’iniziativa è promossa dalla sezione didell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra come occasione per sensibilizzare le giovani generazioni verso le drammatiche conseguenze delle guerre sulle comunità e sui territori anche a distanza di molti decenni, promuovendo l’importanza di affermare una cultura di pace. In quest’ottica, ladi commemorazione e riflessione è stata fissata per lunedì 2 dicembre a ottantuno anni precisi dal 2 dicembre 1943 quando lafu sottoposta a un doppio bombardamento che causò morti, feriti e danni a palazzi pubblici e abitazioni del centro storico. L’anniversario troverà il proprio cuore nel convegno “Dalla commemorazione dei caduti civili al pericolo degli ordigni bellici inesplosi” rivolto agli studenti delle scuole superiori che, ospitato dal Salone delle Cerimonie della Prefettura, prenderà il via alle 9.