Sciopero generale contro la manovra gli stipendi non permettono più di arrivare a fine mese Scuola sanità trasporti | chi si ferma

Risorse insufficienti per lapubblica e gli altri servizi, finanziamenti inadeguati per il rinnovo dei Ccnl pubblici, riduzione del turnover che non consentirà di affrontare la grave carenza di personale in molti comparti. E azioni troppo timide per sostenere i salari dei lavoratori, il cui potere d’acquisto è stato falcidiato dall’inflazione. Sono le motivazioni dellodel 29 novembre 2024 indetto da Cgil e Uilla. La protesta durerà 24 ore, dalle 21 di giovedì 28 novembre alle 21 di venerdì 29 novembre. I settori a rischio stop sono ipubblici locali, gli aerei, lae la, già interessata dalla mobilitazione del 20 novembre. Solo il trasporto ferroviario resta fuori, su richiesta della commissione di garanzia sugli scioperi. Dopo la precettazione decisa dal ministro Matteo Salvini, che ha aperto un nuovo scon i sindacati, i bus, i tram e le metropolitane dovrebberorsi solo per quattro ore, con orari differenti da città a città e fasce di garanzia.