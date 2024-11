Sport.quotidiano.net - Sassuolo, un derby con i favori del pronostico. Ma la Reggiana può essere trappola perfetta

di Lorenzo LonghiI numeri che dividonoalla vigilia delcon in casa i granata esprimono con chiarezza tutta la differenza tra le due squadre in termini di obiettivi e valori: 16 i punti in più per i neroverdi, ovvero più di quanti ne abbia incamerati la squadra di Viali sinora (15), 15 reti segnate in più (29 a 14) e 4 incassate in meno (12 a 16). Tutto più o meno secondo aspettative e previsioni, ma è l’aspetto relativo allo stato di forma delle due squadre a, in questo momento, pressoché agli antipodi. Mentre infatti laaveva iniziato ottimamente il campionato ottenendo 7 punti nelle prime tre giornate (quando, peraltro, si ritrovò anche temporaneamente al primo posto), ne ha portati a casa appena 8 nelle ultime 11, ilha avuto un andamento opposto: un inizio non formidabile, 5 punti in 4 gare, poi l’accelerazione con 26 nelle ultime 10 e la rincorsa, ora completata, al primo posto.