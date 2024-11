Isaechia.it - Rossella Erra sul caso Angelo Madonia a Ballando con le Stelle: “Guardava sempre verso Sonia Bruganelli, scena fastidiosa”

Sulle pagine di Fanpage.it ancheha voluto dire la sua in merito all’estromissione didacon le, a pochi giorni dalla semifinale.In seguito ad alcune divergenze professionali, la Rai – attrauna nota – aveva reso pubblica la decisione di interrompere i rapporti con il ballerino professionista. Al suo posto, il gradito ritorno di Samuel Peron.Sarà lo storico maestro dello show di Milly Carlucci, finalista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, a scendere in pista insieme a Federica Pellegrini.Nel corso dell’intervista al magazine, laha dato una sua versione su quanto accaduto sulla pista di:Luila prima fila dove c’era seduta. Mi dispiace perché un professionista ha perso un lavoro, però allo stesso momento io mi sarei voluta alzare per abbracciare Federica Pellegrini.