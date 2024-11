Gaeta.it - Restauro dello Scalone d’Onore e lavori per la Cappella Reale al Palazzo Reale di Napoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Pochi giorni fa si sono conclusi idi, pulizia e lucidaturaaldi, un intervento durato centodieci giorni. Questo passaggio rappresenta un ulteriore step nella valorizzazione di uno dei più iconici monumenti della città. Nel contempo, si avviano idi messa in sicurezza della, destinata a un attento. Questi sforzi rientrano in un progetto ampio, mirato a riportare alla luce la bellezza storica di questo importante edificio.IlNel 1729, Montesquieu descrisse locome “le plus beau escalier d’Europe”. Quella struttura, concepita da Francesco Antonio Picchiatti tra il 1651 e il 1666 utilizzando pietra di piperno, rappresentava un capolavoro nel suo tempo.