Lanazione.it - Piaggio, cassa integrazione per oltre mille operai

Pontedera (Pisa), 28 novembre 2024 -natalizia perdelladi Pontedera. L'azienda ha infatti comunicato ai sindacati lo stop alla produzione per gran parte dei reparti che comporterà dunque, a scaglioni, laper 1.098 dipendenti nel periodo compreso tra il 2 e il 20 dicembre, con il picco di lavoratori lasciati a casa proprio nella settimane pre natalizie. La notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Tirreno. «È una prassi purtroppo frequente quella del ricorso in questo periodo agli ammortizzatori sociali - commenta Simone Bagnoli, delegato Fiom e membro della Rsu- tuttavia la preoccupazione principale è per l'immediato futuro perché le incertezze sui volumi della produzione sono tante e il comportamento di questi grandi gruppi è noto e scarica sempre più spesso la riduzione dei costi sulle spalle dei lavoratori».