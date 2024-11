Esports247.it - Offerte Steam fino al 4 dicembre: i 10 migliori titoli scontati per le promozioni d’autunno

Leggi su Esports247.it

Approfitta delleautunnali di: 10 sconti imperdibili su grandial 4!Con l’arrivo dell’autunno (che in realtà sta anche finendo, ma vabbè),lancia le sue classichedi stagione, ormai una tradizione per i gamer di tutto il mondo.al 4alle 19:00 (ora italiana), il catalogo della piattaforma di Valve propone migliaia di giochi, tra cui capolavori come Cyberpunk 2077, Dragon’s Dogma 2 e Dark Souls 3. Tra le tante, ecco una selezione di 10a prezzo stracciato che non puoi lasciarti sfuggire (ve le proponiamo in ordine di prezzo).Le 10delleautunnali di1. Need for Speed Most Wanted (2012) – 1,99 € (90% di sconto)Il reboot di Criterion Games combina corse arcade e inseguimenti con la polizia in un mondo aperto ispirato allo spirito di Burnout.