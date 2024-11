Universalmovies.it - Oceania 2 | Partenza sprint mercoledì al Box Office ITALIA

Il nuovo cartoon Disney “2” ieri ha esordito nelle salene e, come da previsione, ha subito raggiunto il primo posto del Box.Nella giornata di27 novembre, infatti, il nuovo film d’animazione Disney ha incassato una cifra stimata di 880 mila euro, con una media per sala di quasi 2 mila euro (dati raccolti da Cineguru). Il risultato raggiunto risulta assolutamente migliore rispetto all’esordio del primo capitolo “” che, nel dicembre del 2016, esordiva con 220 mila euro, per chiudere poi con un ottimo incasso totale di 14,3 milioni. Con certezza quasi assoluta,2 supererà i risultati del suo predecessore a fine corsa.2 La Nostra Recensione2 Note di produzione2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.