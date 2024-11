Chiccheinformatiche.com - Occhio al Ghost Tap, la truffa per rubare denaro da carte collegate ai Sistemi di Pagamento Mobile

Negli ultimi mesi, è emersa una nuova modalità didigitale che sta allertando esperti di sicurezza e utenti: ilTap. Questa tecnica fraudolenta sfrutta la tecnologia NFC (Near Field Communication) e permette ai malintenzionati didalledia smartphone e dispositivi, senza che la vittima se ne accorga. In questo articolo vediamo come funziona ilTap, come proteggersi e perché è importante essere sempre vigili quando si utilizzanodi.Cos’è ilTap?IlTap è unache sfrutta il sistema NFC, una tecnologia che consente la comunicazione senza fili tra dispositivi che si trovano a breve distanza l’uno dall’altro. Idi, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, utilizzano questa tecnologia per consentire agli utenti di effettuare transazioni semplicemente avvicinando il proprio smartphone o smartwatch a un terminale di