"Non mangiate più queste uova": trovati altissimi livelli di Pfas (anche di 20 volte in più il limite consentito) nei pollai domestici dell'Alta Francia!

Ultime indagini hanno svelato preoccupantidinelledeisituati nel Sud Oise, in Alta, e le autorità sanitarie hanno emesso un avviso per evitarne il consumo.pericolose nell’Altadidi 20in più il)!Leprovenienti da piccoli, dove le galline possono razzolare liberamente e sono alimentate in modo ottimale, sono generalmente considerate una scelta alimentare eccellente. Tuttavia, la situazione si è complicata in alcune zone del Sud Oise, dove è scattata l’allerta e il consumo dida allevamenti casalinghi è ora vietato.Neidi Verneuil-en-Halatte e Villers-Saint-Paul sono stati riscontrati altidi, sostanze chimiche definite “inquinanti eterni”.