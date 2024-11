Lapresse.it - Medioriente: Cpi, Stati parte dello Statuto di Roma hanno l’obbligo di cooperare

, 28 nov. (LaPresse) – “La Cpi si affida ai suoie ad altri partner per l’esecuzione delle sue decisioni, anche in relazione ai mandati di arresto. Glididella Cpidiin conformità allaIXdi, mentre glinonpossono decidere su base volontaria di. In caso di mancata cooperazione, i giudici della Cpi possono emettere una sentenza in tal senso e informarne l’Assemblea degli. Spetta quindi all’Assemblea adottare qualsiasi misura ritenga appropriata”. Così la Corte penale internazionale, interpellata da LaPresse in merito ai mandati di arresto emessi nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant e alla possibilità ventilata da Paesi tra cui Francia e Italia che a Netanyahu possa essere riconosciuta l’immunità finchè è in carica, come prevede una norma del diritto internazionale.