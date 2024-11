Mardi Gras | nuovo album

Leggi su Funweek.it

Lo scrittore Sandro Bonvissuto presenta così la storia di Sandcastle, soggetto originale di Sante Sabbatini, Francesco Braida e Filippo Novelli che ihanno messo in musica dando forma al loro quartodi studio: America. Jersey City. In un paese in cui il male si presenta agli umani nelle forme più disparate, due fratelli soli al mondo inciampano in disavventure malinconiche, finché, grazie alla forza dell’amore, riusciranno a trasformare sé stessi e a cambiare il loro destino. Legati da un rapporto disperato e inevitabile, come solo il vincolo di sangue può essere, vivono la vita in comune, esistono insieme invece che divisi, si sentono qualcosa quando gli altri sono nulla. Perché due fratelli sono già una famiglia. Il gruppo romano attivo da più di 20 anni sulla scena italiana e internazionale ci conduce in viaggio introspettivo ricco di tensioni emotive che mette in luce le fragilità dell’uomo, e le sue insicurezze ma al tempo stesso ne esalta la forza e la bellezza.