Sport.quotidiano.net - La legge del turn over. Si rivede Pongracic. E torna Mandragora

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una serata per centrare tre punti fondamentali in ottica qualificazione agli ottavi, una notte per permettere a tanti elementi di ritrovare sicurezze dopo il brutto scivolone di Nicosia o un lungo periodo vissuto in naftalina. Sotto questa seconda voca spicca tra tutti il nome di Marin, certo protagonista dall’inizio della sfida di questa sera contro il Pafos: l’ultima gara giocata da titolare dal croato (se si eccettuano i primi tempi disputati con la sua Nazionale contro il Portogallo a settembre e con la Primavera a inizio mese) risale al 29 agosto, giorno della faticosissima qualificazione della Fiorentina alla fase campionato della Conference League dopo la vittoria ai calci di rigore sulla Puskas Akademia. Un’era geologica fa che si interromperà però stasera, quando l’ex Lecce - già testato con profitto negli ultimi 10’ domenica a Como - si riprenderà la maglia dall’inizio in coppia con Martinez Quarta, all’interno di una difesa che davanti a Terracciano sarà completata da Kayode e Parisi sulle fasce (capitan Biraghi ha smaltito i problemi al polpaccio ma partirà dalla panchina).