La criminalità non si blocca col volontariato

L’impiego annunciato di associazioni come Oltre e Amici della polizia per contrastare i fenomeni di microin centro storico è criticato da Aldo Milone (foto), ex assessore alla sicurezza di Prato libera sicura. Anzi Milone la definisce "l’ennesima ’trovata fantasiosa’ dell’amministrazione comunale, e credo del vicesindaco Faggi con delega alla Polizia Municipale, in materia di sicurezza, in particolar modo dopo le recenti spaccate a due esercizi commerciali del centro". Per Milone, infatti, le associazioni non sono adeguate per fronteggiare i problemi di sicurezza perché "formate per la maggior parte da civili e anche da pensionati, tra l’altro privi di strumenti di difesa". E continua: "Le convenzioni con queste associazioni sono un modo per scaricare su di loro le gravi problematiche come la commissione di reati, scippi o furti con destrezza o fatto ancora più grave lo spaccio di droghe in alcune zone del centro".