Inter-news.it - Inter, piovono scontri diretti: a Firenze un altro spartiacque della stagione

Leggi su Inter-news.it

Cinque squadre in soli due punti: l’attuale classificaSerie A regala sorprese e impone innumerevoli. L’riparte dae si prepara anche al prossimo.– Il gioco si accende e per l’inizia a farsi sempre più duro. Quest’anno la Serie A regala grandi sorprese, primo fra tutti l’esordio nerazzurro non particolarmente convincente. La squadra di Simone Inzaghi, però, sembra aver aggiustato il tiro, come confermano i risultati ottenuti in campionato ed anche in Champions League. Tornando alle sorprese, guardare la classifica basta per individuarle. Il Napoli di Antonio Conte in vetta non è la vera novità, bensì lo sono Atalanta, Fiorentina e Lazio, tutte a pari punti insieme all’. In questo agglomerato di squadre, tutte aggrappate con le unghie alla parte più alta del tabellone, glinon possono che aumentare, almeno in questo punto